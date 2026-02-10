【ファイブスター物語 19Newtype Anime Market SPパック】 5月9日 発売 価格：9,900円 2月10日 予約受付開始 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、永野護氏のマンガ「ファイブスター物語 19 Newtype Anime Market SPパック」を5月9日に発売する。価格は9,900円。2月10日より公式オンラインショップ「カドスト」内「Newtype Anime Market」限定で予約受付を開