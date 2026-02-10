日本脚本家連盟は10日、公式サイトで脚本家の林企太子（はやし・きたこ）さんが昨年12月28日に死去したことを発表した。92歳だった。同サイトで「連盟員の林企太子氏が2025年12月28日にご逝去されました。92歳でした。謹んでご冥福をお祈り申し上げます」と故人を悼んだ。林企太子さんは、脚本家として「必殺仕事人」シリーズに携わった。