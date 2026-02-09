鳥取大病院（同県米子市）は9日、医療用麻薬「レミフェンタニル」2ミリグラムが入った瓶1本を紛失したと発表した。不審者は確認されておらず、他の薬物は残されていたことなどから、病院は誤って破棄した可能性が高いとみている。病院によると、薬剤は粉末状で、縦4センチ直径1センチ程度のガラス瓶に保管。麻酔科と薬剤部の約20人のみ解錠できる専用金庫内に置き、1日3回点検していた。5日朝の点検で、麻酔科事務職員が不足