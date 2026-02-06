アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』（7月放送）のキャラクター情報が公開された。アニメは2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となる。【写真】ビジュアル変わらない！田村ゆかり・水樹奈々の最新アー写今回公開となったのは、『なのは』シリーズをけん引してきた、高町なのは（CV.田村ゆかり