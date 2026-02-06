7番ウッドを使ってみたいけれど使い方が分からない、飛距離が思うように出ないという悩みを抱えていませんか？ゴルフ初心者の方の多くがこのような課題に直面しています。 7番ウッドは、広いヘッドと長いシャフトにより、初心者でも打ちやすく設計されたクラブです。フェアウェイからの中距離ショットや深いラフからの脱出など、様々な場面で活躍します。しかし、正しい使い方を知らないと7番ウッドの性能を十分に発揮できません