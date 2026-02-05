学童保育の合宿先の宿泊施設で就寝中の小学生の男児の体を触ったなどとして警視庁は2月4日、東京都新宿区の私立認可保育園の保育士、木村正章容疑者（40）＝新宿区大久保＝を不同意わいせつ容疑で逮捕した。木村容疑者による園児や児童へのわいせつ事案の被害申告は他にも数十件に及んでおり、警視庁は慎重に裏付け捜査を進めている。 〈画像〉「不適切なわいせつ行為があるのではと相談受けた」園が保護者に配布したプリント、家