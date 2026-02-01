国際ジャーナリスト・作家の落合信彦 （おちあい・のぶひこ）さんが2月1日8時8分、老衰のため亡くなった。84歳だった。同日、所属事務所が発表した。【写真】万博「null2」落合陽一氏、5.5年伸ばした黒髪ロングヘア落合さんは、1942年1月8日生まれ、東京都出身。アメリカのオルブライト大学、テンプル大学大学院で国際政治学を専攻。オイルビジネスに従事した後、ジャーナリストに転身。『狼たちへの伝言』『決定版二〇三九