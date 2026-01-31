バドミントン界に「タイの女神」が登場した。【写真】本当に19歳？ピチャモンの美貌現地時間1月20日から25日まで開催されたバドミントンのインドネシア・マスターズ（スーパー500）では、中国の陳雨菲が女子シングルスで優勝した。陳雨菲は決勝でタイのピチャモン・オパトニプスをゲームスコア0-2で下した。第1セットは陳雨菲が途中まで14-9とリードしたが、ピチャモンが粘りを見せ20-20の接戦に持ち込む。ただ最終的には23-21で陳