まるで魔法のようにスッと髪を解きほぐすイギリス生まれのヘアケアブラシ「TANGLE TEEZER（タングルティーザー）」より、持ち歩きに便利なコンパクトサイズのヘアケアブラシ「コンパクトスタイラー」の、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」とコラボレーションした日本限定デザインが、2026年2月5日（木）に発売、1月29日（木）正午より予約を開始した。＞＞＞サンリオキャラがデザインされた