【タングルティーザー】ポムポムプリン・シナモロール・クロミの日本限定デザインが登場！
まるで魔法のようにスッと髪を解きほぐすイギリス生まれのヘアケアブラシ「TANGLE TEEZER（タングルティーザー）」より、持ち歩きに便利なコンパクトサイズのヘアケアブラシ「コンパクトスタイラー」の、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」とコラボレーションした日本限定デザインが、2026年2月5日（木）に発売、1月29日（木）正午より予約を開始した。
今回のコラボレーションでは、2025年サンリオキャラクター大賞トップ5にランクインした人気キャラクターの中から、「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」のデザインが新登場。
「フラワーパーティー」をテーマに、それぞれのキャラクターの個性を生かした、ほっこり愛らしい世界観に仕上げられている。
また、2026年に30周年を迎えた「ポムポムプリン」とは初のコラボレーション。アニバーサリーイヤーにふさわしい特別な展開となっている。
そして今回のコラボレーションは、特別パッケージも注目のポイント。
各キャラクターが描かれた特別仕様のパッケージは、贈り物としても手に取りたくなる華やかさと、思わず飾っておきたくなる可愛らしさを兼ね備えたデザインとなっている。
サンリオキャラクターの愛らしさを詰め込んだ本コレクションとともに、持ち歩くたびに気分が明るくなるブラッシング体験をお楽しみを。
