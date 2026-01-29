スキンケアは、自分を大切にするためのセルフケア。そんな想いに寄り添う次世代型ニードルスキンケアブランド『melnee（メルニー）』が、2026年2月2日（月）に誕生します。痛くない※4“とろける”ニードルという新発想で、忙しく揺らぎがちな「MZ世代」の肌をサポート。毎日のケアが楽しみになる、前向きな変化に注目です♡ 痛くない“とろける”ニードルの秘密 『melnee（メルニー