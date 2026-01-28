『名探偵コナン』とコラボレーションした手帳と文具が、4月はじまり版の「ほぼ日手帳2026 spring」で登場。原作イラストをたっぷり300点以上使用した特別版weeks（週間手帳）をはじめ、コナンたちと毎日をいっしょに過ごせる手帳カバーや文具が誕生。2026年2月1日（日）に発売となる。＞＞＞コナン手帳や文具をチェック！（写真26点）『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織