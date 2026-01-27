2026年Netflixにて世界独占配信されるアニメ『刃牙道』。配信日が、2026 年 2 月 26 日（木）に決定。メインビジュアルも公開された。アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の親子喧嘩” が終結したのちの物語として展開。現在Netflixでは『バキ』〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中。その人気は