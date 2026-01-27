もはやこれは「究極のマルチツール」ではホンダのコンパクトミニバン「フリード」は、2008年の初代誕生以来、「ちょうど良い」をコンセプトに日本の家族の日常を支え続けてきました。2016年に登場した2代目も、扱いやすいサイズと広い室内を両立させ、トヨタ「シエンタ」と共に市場を牽引する大ヒットモデルとなりました。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「6人乗りフリード」です！ 画像で見る！ 画像で見る（30枚以上）