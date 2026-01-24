２４日午後２時頃、北陸新幹線の糸魚川駅で、敦賀駅発東京駅行きの「はくたか５６６号」の発車が２２分遅れるトラブルがあった。ＪＲ西日本金沢支社によると、金沢―新高岡駅間を走行中、座席上部の荷棚に置かれた外国人客のスーツケースが、後部に座っていた女性の頭に落下。その後、糸魚川駅で警察の対応を待ったため、発車が遅れたという。