日本全国で小中高生をはじめとした未成年のいじめや暴力行為を撮影した動画がSNSで拡散される事案が相次いでいる。社会全体に大きな衝撃を与え、1月22日には警察庁が異例の警告をXに投稿し、衆院選前の政治家が「いじめ対策を選挙公約に掲げます」と発言する事態となっている。 【画像】いじめられて泣く子ども 昨年末から今年にかけて、複数の学校で生徒同士の暴力を捉えた映像がXやTikTokなどに投稿されると、ネット上