入学試験に合格することは通過点でしかない。受験コンサルタントの長谷川智也さんは「頑張って勉強して難関中学に入ったにもかかわらず、不登校になってしまうケースが増えている。そうした学校には、ある傾向がある」という――。※本稿は、長谷川智也『中学受験で後悔したこと 失敗しない「頭・時間・お金」の使い方』（講談社）の一部を抜粋したものです。写真＝iStock.com／Inna Reznik※写真はイメージです - 写真＝iStock.co