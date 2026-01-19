大相撲初場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館【映像】注目を集めた行司の体格（全身有り）連日熱戦が繰り広げられている両国国技館。大きな体の力士たちが日々、ひとつの勝ち星を追いかけて、しのぎを削っているが、そんな中で力士よりも体格が目立つ、22歳行司の姿に「行司の体デカくね？」とファンが注目した。それは序二段五十四枚目・玄武丸（尾上）と序二段五十六枚目・濱田（錣山）の取組での一コマだった。玄武丸は