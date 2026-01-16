17日、18日の2日間の日程で行われた大学入学共通テスト本試験の全日程が終了しました。スマートフォンを使用するなどの不正行為で、7人が失格したということです。今年の大学入学共通テストは全国650の会場で行われ、およそ49万6000人が出願していました。大学入試センターによりますと、宮城県や東京都などの試験会場で7人に不正行為が確認されました。そのうち、宮城県・千葉県・福岡県の3人がスマートフォンを使用していたとい