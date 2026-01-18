俳優・東出昌大（37）が18日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。週刊誌の記者から裏切られた過去について語る場面があった。「（週刊誌の記者から）裏切られたことはある?」と質問されると、東出は「ある」と即答。「映画の公開が近いから、取材をしてくださったんです。ここ（自宅）に遊びに来たんですけど、結局記事になったのがプライベートのカメラで撮ってた写真と、僕の生活とかが断片的に書かれていて。映画の宣伝