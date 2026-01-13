Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。 【画像】川島明からお年玉をもらった佐久間大介／2024年＆2025年も！ ■ハーフアップヘア×ブルーセットアップが映える、佐久間大介のラヴィットコーデ 佐久間は鮮やかなピンクヘアをハーフアップにしたヘアスタイルで登場。衣装はブルーのジャケットとパンツを合