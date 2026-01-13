Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ラヴィット！』（TBS系）のオフショットを公開した。

【画像】川島明からお年玉をもらった佐久間大介／2024年＆2025年も！

■ハーフアップヘア×ブルーセットアップが映える、佐久間大介のラヴィットコーデ

佐久間は鮮やかなピンクヘアをハーフアップにしたヘアスタイルで登場。衣装はブルーのジャケットとパンツを合わせたセットアップで、インナーにはロゴ入りのホワイトTシャツをレイヤードしている。

腰に手を当て、もう一方の手で“ラヴィットポーズ”。口角をくいっと上げ、リラックスした笑顔を見せている。

投稿には「#ラヴィット！」「はじまるよー！！(^^)」というメッセージも添えられており、番組本番前の高揚感が伝わってくる1枚となっている。

佐久間大介のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/daisuke.sakuma_sn_official/

■お年玉をもらってニッコリ。川島明との2ショットも公開

さらに佐久間は、Xでも番組オフショットを投稿。『ラヴィット！』MCの川島明（麒麟）との2ショットを公開し、「川島さんがお年玉くださいました(^^)」「川島さんありがとうございます！！今年もよろしくお願いします！」と感謝の言葉をつづっている。

写真は佐久間の自撮りで、赤地にゴールドの装飾が入ったお年玉袋を手にニッコリ。その後ろで川島が笑顔で“ラヴィットポーズ”をきめている。

番組の温かな空気感がそのまま切り取られたようなオフショットに、SNSでは「縁起が良さそうなポチ袋」「髪伸びたね」「お年玉もらえてよかったね」「さっくん嬉しそう」「ポチ袋が大きい？さっくんのお顔が小さすぎるの？」「今日の洋服もよく似合ってる」「美しさに磨きがかかってる」といった声が寄せられている。

■2024年＆2025年も川島明からお年玉をもらった佐久間大介

Snow Man

