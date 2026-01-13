札幌・中央警察署は2026年1月12日、不同意性交の疑いで札幌市中央区に住む会社員の男（27）を逮捕しました。男は2025年11月23日午前4時40分ごろ、札幌市中央区南5条西11丁目の路上で、20代の女性に暴行を加え、性的暴行を加えた疑いがもたれています。警察によりますと、男と女性に面識はなく、女性が路上を歩いていたところ、後ろから来た男に押し倒されるなどの暴行を受け、さらに性的暴行などの被害にあったということです。男