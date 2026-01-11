天才ピアニスト・岬洋介の周囲で巻き起こる事件を解決する異色の人気ミステリー小説である岬洋介シリーズの最新作で、第10作となる『とどけチャイコフスキー』（宝島社刊）が刊行された。モスクワ音楽院で起きた学部長殺人事件の顛末と、ロシア人ピアニスト・ヴァレリーの苦悩を描いた物語だ。 参考：「更年期川柳」なぜ共感広がる？『大人のおしゃれ手帖』橘真子編集長に聞く、更年期へのイメӦ