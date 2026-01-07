異議申し立ては奏功せずタレント・中居正広氏（53）の女性トラブルを『女性セブン』と『週刊文春』が報じたのは2024年12月のこと。翌25年1月に中居氏は芸能界引退を発表。3月末にフジテレビ第三者委員会は調査報告書を公表し、その中で元フジテレビの女性アナウンサーが中居氏から業務の延長線上で性暴力の被害を受けたと認定した。中居氏の代理人は性暴力の認定に何度も反論しているものの、名誉回復にはつながっていない。もっ