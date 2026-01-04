ガールズグループIVE（アイヴ）のWONYOUNG（ウォニョン、21）が、香港関連発言が発端となり、中国のネットユーザーから非難された。韓国メディアのMKスポーツは3日「最近、IVE公式ユーチューブチャンネルに公開された『MAMA2025ビハインド』映像には、WONYOUNGが香港を訪問した姿が盛り込まれた。映像の中で『おいしい夕食を食べよう。私は香港が好きです。おいしいものも多く、好きな国の1つ』と語った」と報じた。香港を「国」と