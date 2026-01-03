フジテレビの伝説的番組「クイズ＄ミリオネア」（木曜後5・00）が1日、2026年新春特番として13年ぶりに放送され、実業家・堀江貴文氏（53）が21年ぶりに出演。まさかの問題に「ぜってぇ分かんねえよ!」と声を上げる場面があった。堀江氏はライブドア社長だった04年に出演し1000万円を獲得。再び全問正解を目指していたが、3問目で早速つまづいてしまった。「北海道に生息する人気の生き物『シマエナガ』はどれ?」というものだ