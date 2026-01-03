年齢を重ねるとともに歩く時間が減る人が多いが、ウォーキングこそ最良の健康法だ。少し早起きして朝日を浴び、姿勢正しく歩くことで、骨は強くなり筋力アップも期待できる。整形外科医が「正しい歩行姿勢」や「シューズ選び」までを指南する。※本稿は、往診専門整形外科医の古賀昭義著『「よくつまずく」「よろけやすい」人のお助けBOOK』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。早起きして朝日を浴びると骨と筋肉が丈夫