顔に塗るなら「純度で選ぶ」「ワセリン＝保湿剤」と思われがちですが、実は精製度によって4つのグレードが存在。不純物の量次第で、肌への優しさや用途が大きく変わり、合わないものを選ぶと逆に肌トラブルの原因になることも。特に顔に使う場合は「どのワセリンか」をきちんと見極めることが大切。※本記事は医療上の診断を目的としたものではありません。使用前は肌の状態を確認し、異常を感じた場合は使用を中止してください