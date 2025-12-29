浜松開誠館のＭＦ加藤涼（３年）は神出鬼没。ピッチ上のどこにでも顔を出す。ボランチとして相手の攻撃をつぶすだけでなく攻め上がって強烈なミドルシュートを放つ。現在はＤＦ水谷健斗（３年）に譲っているが、ＦＫにも自信がある。身長１６１センチと小柄だが、球際の強さも抜群。豊富な運動量とフィジカルの強さで「存在感を見せたい」。全員で懸命に走ってハードワークする「開誠館のサッカー」を体現する選手だ。チーム