WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」の「サブウェイ2026福袋」が12月26日、販売を開始。オトナンサー編集部のスタッフが一足先に、福袋のグッズをチェックしてみました。【写真】ピンバッチ、ウォーターボトルのクオリティーは？デザインもよい！「サブウェイ2026福袋」は、3000円（以下、税込み）と5000円の2種がラインアップ。どちらの福袋にも「オリジナルニットバ