WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT（東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」の「サブウェイ2026福袋」が12月26日、販売を開始。オトナンサー編集部のスタッフが一足先に、福袋のグッズをチェックしてみました。

【写真】ピンバッチ、ウォーターボトルのクオリティーは？ デザインもよい！

「サブウェイ2026福袋」は、3000円（以下、税込み）と5000円の2種がラインアップ。どちらの福袋にも「オリジナルニットバッグ」と、同店のサンドイッチやアイテムがモチーフの「ピンバッチ」、それぞれの定価以上分の「サンドイッチチケット」が入っています。5000円の福袋には、テーブルウェアブランド「KINTO」とコラボした「ウォーターボトル（500ml）」が封入されています。

オリジナルニットバッグは、同チェーンのロゴカラーと同様、イエローとグリーンが基調。サイドには野菜柄がデザインされています。ニット調のため、触り心地のよさも特徴的。サイズは、横約25センチ、高さ約45センチ、マチ約10センチで、A4サイズのアイテムなら余裕で入るサイズ感になっています。

ピンバッチは、サンドイッチやポテト、ドリンクなどがモチーフになったデザインで全5種。バッグなどに付けたりできるかわいらしいビジュアルになっています。

ウォーターボトルは高さ約20センチで、通勤やウオーキングなどでも活躍しそう。サンドイッチが描かれていて、存在感は抜群です。

サンドイッチチケットの対象商品は、「えびアボカド」「BLT」「てり焼きチキン〜焦がし醤油（しょうゆ）仕立て〜」「スパイシークラブハウス」「アボカドチキン」「たまご」「生ハム＆マスカルポーネ」「ローストビーフ〜プレミアム製法〜」「アメリカンクラブハウス」で、3000円福袋には6枚（計3560円分）、5000円福袋には9枚（計5630円分）入っています。

いずれも数量限定につき、各店舗の在庫がなくなり次第終了。全国の店舗（一部店舗を除く）にて販売されます。