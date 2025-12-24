サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２３日、相模原市で取材に応じ、２１日の試合で左膝前十字靱帯（じんたい）断裂の大ケガを負ったフランス１部・モナコの日本代表ＭＦ南野拓実（３０）について「非常に残念で悲しい」と沈痛な表情で語った。全治は明らかになっていないが、「長期離脱になると思う」と６月１１日に開幕するＷ杯北中米大会までの復帰は厳しい見込み。「本人が一番痛いと思う。まずはケガを治すことに専念