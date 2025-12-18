11月20日、ロシア国防省幹部から戦況の報告を受けるプーチン大統領（大統領府提供・タス＝共同）【モスクワ、キーウ共同】ロシアのプーチン大統領は17日、米国が示したウクライナ和平案を念頭に「敵対国とその支援国が実質的な協議を拒否すれば、ロシアは軍事的手段で歴史的領土を獲得する」と主張し、領土で妥協しない姿勢を示した。全ての問題を平和的に解決することは「欧州の指導者とは不可能だろう」と欧州側をけん制した。