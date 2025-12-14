【モデルプレス＝2025/12/14】モデルでタレントのアンミカが12月13日、自身のInstagramを更新。“大人ラブブ”をイメージしたコーディネートを投稿し、話題を呼んでいる。【写真】53歳モデル「ファー使いが上級者」圧巻美脚際立つ“大人ラブブ”コーデhttps://mdpr.jp/news/detail/4695857◆アンミカ、美脚際立つ“大人ラブブ”コーデ披露アンミカは「衣装は遊び心コーデの回で、大人ラブブがイメージでした！」と、フジテレビ系「