一緒にお昼寝をするわんちゃんと女の子の光景が、7万再生を超えて注目を集めています。女の子の上ですやすやと眠るわんちゃんの姿と、わんちゃんに乗っかられてしまった女の子の反応には「姪っ子ちゃん我慢してて愛おしい♡」「なんて素敵な世界」と絶賛の声が寄せられています。 【動画：女の子の上で犬が眠ってしまったので、助けようとした結果…思っていたのと違う『まさかの光景』】 姪っ子ちゃんの上で眠ってしまった