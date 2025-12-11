「ジャパンモビリティショー福岡2025」（西日本新聞社など主催）が18〜21日、福岡市博多区のマリンメッセ福岡で開かれる。各自動車メーカーの新型車やコンセプトカー（試作車）が脚光を浴びる一方、身近で新たな移動手段として進化が期待される「パーソナルモビリティー」にも注目だ。1〜2人乗りで近距離を想定した未来の乗り物。高齢者や子どもにも優しい、人に寄り添うモビリティーを一部紹介する。（山上武雄）トヨタ自動車