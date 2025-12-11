【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ブラックゲッター OVA Ver.】 予約開始：12月12日12時 2026年10月 発売予定 価格：14,300円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ブラックゲッター OVA Ver.」を2026年10月に発売する。12月12日12時より予約を開始する予定で、価格は14,300円。 本製品は、OVA「真ゲッタ&#1