【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ブラックゲッター OVA Ver.】 予約開始：12月12日12時 2026年10月 発売予定 価格：14,300円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ブラックゲッター OVA Ver.」を2026年10月に発売する。12月12日12時より予約を開始する予定で、価格は14,300円。

本製品は、OVA「真ゲッターロボ 世界最後の日」より、流竜馬が搭乗する「ブラックゲッター」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」より商品化したもの。

山口勝久氏が原型制作を手掛け、劇中の作画イメージを再現したどっしりとしたプロポーションに、最新仕様の可動ギミックを搭載しており、引き出し式関節ではなく人体のようなめり込みを意識した動きによる、ダイナミックなアクションを可能としている。

漆黒のマントは5つのパーツとジョイントによる組み換えで、様々なスタイルを演出できるほか、左右非対称のワイルドな武装に加え、腹部のゲッタービームや、全方位へのビーム乱射、両手持ちマシンガンの発射やトマホークの斬撃など、映像効果を造形表現した多彩なエフェクトが付属する。

また海洋堂直営店（海洋堂オンラインストア、ホビーロビー東京）で購入すると、ゲッタートマホークをブーメランのように投擲した「回転エフェクト」が付属する。

サイズ：全高 約160mm 素材：PVC、ABS、POM、鉄、 磁石 付属品オプションハンド×8マントパーツ×5ゲッタートマホーク×2マント用オプションカバー×1マント用アタッチメント×1 スパイ ラルゲッタービーム乱射エフェクト×6ゲッターマシンガン×2発砲エフェクト×2斬撃エフェクト×2ゲッタービームエフェクト×1 ディスプレイ スタンド×1 海洋堂 直営店限定特典＞回転エフェクト×1

(C) 1998 GO NAGAI-KEN HIKAWA/DYNAMIC-BANDAIVISUAL-MARUBENI-AYERS

