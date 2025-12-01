ベストワンドットコムが続伸している。午後２時３０分ごろに発表した１１月の月間予約受注額が４億４００６万円（前年同月比８０．５％増）となり、これまで月次予約受注額としては過去最高だった２３年１１月の３億８７８７万９０００円を上回り過去最高額を更新したことが好感されている。 ２６年ゴールデンウィークに催行予定の同社チャータークルーズのコスタセレーナ金沢発着と、