青森県内で昨年１年間に大麻取締法違反で摘発された人数は５６人で、県警に記録が残る１９９３年以降で最多となった。近年、大麻の摘発者数は増加傾向にあり、特に３０歳未満が大半を占める。長年、大麻を使用し、取引もしていた県内の男性（４１）が、悔恨も交えて体験を語った。（本間理央）「体の感覚がふわっとなって、何も考えなくてよくなった」男性が大麻を利用し始めたのは１７歳の頃、青森市のクラブで出会った先輩