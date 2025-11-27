・豆蔵がマド開け急騰、フィジカルＡＩ関連のキーカンパニーで目先買い戻し観測 ・住友鉱が大幅高で３連騰、米利下げ観測支えにＮＹ金先物上昇し評価見直しの動きも ・山口ＦＧは１年５カ月ぶり高値更新、自社株買いを好感 ・ジャパンエンや赤阪鉄が大幅高、造船業支援関連の報道相次ぎ関心が向かう ・北紡は４日続伸、ビットコインのレンディング運用開始 ・サイステップが大幅続伸、新作Ｗｅｂ３ゲームの