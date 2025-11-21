ジーイエットは小動き。２０日取引終了後、ＡＩ・デジタル研修やＡＩトランスフォーメーション支援を手掛けるＤＸＨＲ（東京都渋谷区）との間で、生成ＡＩを活用した研修事業で基本契約を締結したと発表した。人材育成とＡＩソリューションの連動によって現場主導のＡＩ活用の強化を目指す。 出所：MINKABU PRESS