ＧＥＮＯＶＡはしっかり。２０日の取引終了後、交通系ＩＣカードを利用した診察券システム「マルチ診察券」の提供を始めると発表しており、材料視されたようだ。同サービスでは患者が交通系ＩＣカードをタッチするだけで受け付けが完了する。診療報酬請求を作成するための専用コンピューターと連携しているため、クリニック側の受け付け業務の効率化が期待できる。 出所：MINKABU PRESS