ビーブレイクシステムズは反落している。２０日の取引終了後、７万６８００株の立会外分売を実施すると発表しており、短期的な需給面への影響が警戒されているようだ。株主からの一定数量の売却意向を受けて検討した結果、スタンダード市場への市場区分変更を見据えて、株式の分布状況の改善及び流動性の向上を目的として実施する。分売予定期間は１１月２８～１２月５日で、分売値段は分売実施日の前営業日の