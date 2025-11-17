政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員が離党したことを明らかにしました。NHKから国民を守る党斉藤健一郎 参院議員「統制不能となった責任は私にあります。その責任を明確にするには、副代表辞任と離党を決断しました」「NHK党」をめぐっては、党首の立花孝志容疑者が元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで逮捕されています。「NHK党」の幹部の間で立花氏の処遇などをめぐって協議が行われていましたが意見はま