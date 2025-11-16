NHKの新しい配信サービス「NHK ONE」がスタートした裏で、これまでNHKが独自に調査、報道してきた記事や動画を集めたサイトが相次いで消滅している。いずれも多くの記者やディレクターなどが時間と費用をかけて制作した優良コンテンツばかりで、特定のサイトを挙げて「消さないで」と求める署名活動も始まっている。これらのサイト、なぜ閉鎖されたのか。そして、復活することはないのか。NHKに問い合わせた。●NHK「放送法改正で