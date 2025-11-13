アズームは１３日の取引終了後、２５年９月期の連結決算の発表にあわせて、今期の連結業績予想を開示した。売上高予想を１７０億円（前期比２６．１％増）、営業利益予想を３１億５０００万円（同２０．５％増）とした。前期に達成した過去最高業績の更新を目指す。主力の遊休資産活用事業では一括借り上げした月極駐車場をユーザーに貸し付けるサブリースサービスにおけるストック収益の更なる積