アズーム<3496.T>は１３日の取引終了後、２５年９月期の連結決算の発表にあわせて、今期の連結業績予想を開示した。売上高予想を１７０億円（前期比２６．１％増）、営業利益予想を３１億５０００万円（同２０．５％増）とした。前期に達成した過去最高業績の更新を目指す。主力の遊休資産活用事業では一括借り上げした月極駐車場をユーザーに貸し付けるサブリースサービスにおけるストック収益の更なる積み上げを図り、営業人員の拡充や受託台数の拡大などを進める。また、配当方針も変更し、今期から株主資本配当率（ＤＯＥ）２０％以上の水準維持及び累進配当を基本とする。年間配当予想は中間・期末各６３円の年１２６円を見込んでおり、１０月１日の１株につき２株の割合での株式分割後ベースで実質２０円の増配となる。



同時に３０年９月期を目標年度にする中期経営計画を公開した。売上高５００億円、営業利益１２５億円を目指すとともに、中長期的の目標として自己資本利益率（ＲＯＥ）４０％の水準維持を掲げる。



出所：MINKABU PRESS