平河ヒューテック＝未踏の３０００円台へ大跳躍。前週は業績予想の上方修正を受けてマドを開けて買われたものの、ボリンジャーバンドのプラス３σ（シグマ）の領域に踏み入れたことから目先過熱感を意識した売りに晒された。だが、ＰＥＲやＰＢＲなどに割高感はなく、押し目形成場面では波状的な買いが継続している。２６年３月期営業利益は従来予想の３０億円から４０億円（前期比７６％増）に大幅増額している。同